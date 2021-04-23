В Саратове шесть автобусных маршрутов будут ходить по новой схеме. Об этом гласит постановление за подписью председателя городского комитета дорожного хозяйства Александра Гусева.

Не будет ходить маршрутка №9, 54, 76.

Маршрут №8А сократят, исключив участок от улицы Академика Антонова через улицу Блинова.

Десятый маршрут будет следовать от железнодорожного вокзала до дома №44 на улице Романтиков, двадцать первый — следовать по улицам Орджоникидзе, Плякина, Левина до Пензенской. Тридцатый маршрут продлят до улицы Кузнецова, тридцать первый будет следовать по улице Менякина, а автобусы №80 — доезжать до «Магнита» на улице Блинова.