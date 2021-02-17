Глава Саратова Михаил Исаев рассказал о сохранении объектов культурного наследия в городе. Об этом сообщили в мэрии.

Один из механизмов — программа аренды за один рубль в год.

На сегодняшний день в собственности города значатся следующие объекты — больничный комплекс конца XIX-начала XX века на улице Хользунова, 19, детсад №12 1951 года постройки на Киевской улице, 1.

Баня 1959 года постройки на 1-м проезде Энергетиков 7 литера А.

А еще аварийные дома на Первомайской, 34, литера А, Комсомольской, 12, литера А и Б, улице Чернышевского, 55\2А.

Находящиеся в неудовлетворительном состоянии дома на Абрикосовой, 44А, Симбирцева, 24\30, Рабочей, 79, Чернышевского, 71, совхозе “Комбайн”.

Напомним, о сохранении объектов культурного наследия говорил председатель ГД Вячеслав Володин.