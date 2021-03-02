Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях проведения ГИА в 2021 году.

Чтобы получить аттестат за девятый класс, нужно сдать русский язык и математику.

Одиннадцатиклассники, не планирующие поступать в вузы, проходят ГИА по этим же предметам в форме государственного выпускного экзамена.

Желающим продолжить обучение нужно сдать ЕГЭ по выбранным предметам, а чтобы получить аттестат — сдать экзамен по русскому языку. Это все выпускники, в том числе лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды.

Сдать экзамен в 2021 году могут выпускники прошлых лет и организаций СПО, обучающиеся десятых классов, которые закончили среднее общее образование.