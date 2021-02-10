Возбуждено уголовное дело после возгорания школы №2 в Екатериновке. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

С 4 по 9 февраля там демонтировали расширительные баки системы отопления на чердаке.

Из-за нарушении правил безопасности с газосварочным оборудованием вчера, около 4:00, загорелась кровля здания.

Общая площадь возгорания составила 870 квадратных метров.

Кровлю полностью уничтожил огонь, сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи изымают необходимые документы, опрашивают персонал школы и сотрудников районной администрации, а также тех, кто демонтировал систему отопления.

Расследование продолжается, сегодня дети пошли на уроки, но в другой корпус.

Идет ремонт.





