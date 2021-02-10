Возбуждено уголовное дело после возгорания школы №2 в Екатериновке. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.
С 4 по 9 февраля там демонтировали расширительные баки системы отопления на чердаке.
Из-за нарушении правил безопасности с газосварочным оборудованием вчера, около 4:00, загорелась кровля здания.
Общая площадь возгорания составила 870 квадратных метров.
Кровлю полностью уничтожил огонь, сумма ущерба составила 2,5 миллиона рублей.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи изымают необходимые документы, опрашивают персонал школы и сотрудников районной администрации, а также тех, кто демонтировал систему отопления.
Расследование продолжается, сегодня дети пошли на уроки, но в другой корпус.
Идет ремонт.