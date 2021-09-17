Саратовцы стали чаще звонить за рубеж. Так, этим летом жители области провели за разговорами с собеседниками из-за границы на 62% больше времени, чем за аналогичный период 2020 года.

Вероятно, потребность звонить друзьям и родственникам в другие страны выросла из-за снижения туристических ограничений в этом году и увеличения миграционных потоков.

Больше всего жители региона звонили в Узбекистан (31% от всех разговоров), Таджикистан (20%), Украину (13%), Казахстан (12%) и Беларусь (4%). Средняя продолжительность беседы с этими

странами составила около 4 минут. Меньше всего жители региона общались со знакомыми из Намибии, Лихтенштейна и Бразилии. Такие цифры получили аналитики оператора, изучив с помощью BigData обезличенные данные по международным звонкам.

Однако количество входящих зарубежных вызовов саратовцам значительно уменьшилось – летом они проговорили около 300 тысяч минут, что в четыре раза меньше, чем за тот же период 2020 года.

Если жители Саратовской области звонили в основном в страны СНГ, то принимали звонки они из разных уголков света. В топ-5 по входящим международным вызовам вошли США, Германия, Турция, Франция и Индия. Почти 31% всех входящих интернациональных звонков был из этих стран.