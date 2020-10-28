Вчера, 27 октября, в администрации Дергачевского района прошла встреча лидеров казахских и курдских национально- культурных организаций, диаспор, имамом-хатыбом местной мусульманской религиозной организации Махалля поселка Советский Дергачевского района, руководства муниципального района, Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Саратовской области, министерства внутренней политики и общественных отношений области, Общественной палаты области и представителей Федерального агентства по делам национальностей.

Присутствующие обсудили драку, которая произошла 24 октября. Были обозначены проблемные вопросы, необходимость работы с молодежью. И достигнута договоренность о том, что конфликты нужно решать вместе со старейшинами диаспор и духовными лидерами, с привлечением правовых инструментов и медиации.

Собравшиеся решили, что правоохранители должны выяснить все обстоятельства и виновников по заведенному делу, нужно обсуждать работу с молодежью, купировать провокационные материалы в сетях, выявлять фейки и провокации.

Напомним, у районного военкомата на бытовой почве возник конфликт, переросший в драку. Правоохранители разняли граждан.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются лица, причастные к инциденту.