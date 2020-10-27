Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко рассказал о мониторинге аптечных сетей на заседании кордсовета.

Отмечается, что фактов сверхнормативного безосновательного повышения цен не выявлено.

Руководители сетей получили предупреждения о недопустимости нарушения закона в частности ценообразования.

Уже есть выводы об ажиотаже спроса на лекарства: информационный вакуум, долгое ожидание “скорой”, отсутствие разъяснений от врачей поликлиник.

Порой медики не приходят к гражданам с высокой температурой, поэтому больные идут за лекарствами сами.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что всем необходимо пересматривать подходы к проблеме. Есть очень много вопросов от жителей, надо делать выводы.