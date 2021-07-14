Прокуратура провела проверку по факту выявления случаев заболевания коронавирусом сотрудников детского оздоровительного лагеря «Буревестник» в Энгельсском районе.

Выяснилось, что 29 июня у пяти сотрудников учреждения тест на коронавирус показал положительный результат. В это время в лагере отдыхало 174 ребенка, 71 из которых находился в контакте с заболевшими.

29 июня смену и работу лагеря приостановили до устранения нарушений.

Источник заболевания инфекцией установлен не был. Были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических требований, способствующих массовому заражению сотрудников. Это недостаточное количество мыла и кожных антисептиков для обработки рук в помещении для приёма пищи, нарушение инструкции при обработке душевых, недостаточное обеззараживание воздуха помещений в период проживания детей, необеспечение условий предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней, в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Прокурор Энгельса внес представление в адрес главы района, которое незамедлительно рассмотрено, приняты меры к устранению нарушений.

С 6 июля лагерь снова открылся для детей, но уже в закрытом режиме.

Директора учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.