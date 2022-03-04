В минздраве России определили приоритетные группы пациентов с коронавирусом для получения бесплатных медицинских препаратов.

Об обновлённой версии временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 сообщили в минздраве Саратовской области.

Отмечается, что лицам старше 65 лет с хроническими болезнями будут назначать разные методы терапии. Схема лечения будет зависеть от наличия/отсутствия прививки от ковида или ревакцинации, а также от перенесенного COVID-19 в течение последних 6-ти месяцев.

При склонности пациентов к тромбообразованию может быть назначена соответствующая терапия.

При средней тяжести заболевания показана госпитализация, при легкой форме болезни пациенты лечатся на дому.

Людям, которые не входят в группу риска, не полагается противовирусное лечение с помощью бесплатных лекарств амбулаторно.

Те, у кого есть положительный ПЦР-тест, но не нуждаются в специфических препаратах, могут лечиться, как от обычного вирусного заболевания, — уточнили в минздраве.