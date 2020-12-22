Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рассказал о вакцинации от коронавируса.

С 27 декабря в регионе прививки будут по приоритетам.

Первый уровень это педагоги и медработники, занятые в соцорганизациях граждане. Второй — те, кто трудятся в сферах транспорта, энергетики, услуг, правоохранительных органов, госконтроля, волонтеры, военнослужащие, вахтовики.

Третий — государственные и муниципальные служащие, призывники, обучающиеся вузов и средних специальных образовательных учреждений.

Вскоре будет сделана электронная запись на вакцинацию.