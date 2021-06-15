На сегодняшнем заседании корсовета начальник управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о заболеваемости коронавирусом в регионе.

Она отметила, что темпы снижения заболеваемости замедлились и составили 2,5 процента, а в мае были свыше пяти процентов.

За истекшую неделю зафиксирован 761 случай, это ниже, чем на предыдущей всего на 17.

Также зафиксирован рост заболеваемости среди молодого населения, промышленников — на семь случаев, в офисах и банках — на девять, учащихся — на 21 случай.

Министр здравоохранения по Саратовской области Олег Костин отметил, что ежедневно выявляется свыше 100 новых случаев. Готовы 19 процентов коек, функционирует 1,47 тысячи таковых в 13 организациях. Говорить о стабильном снижении числа пациентов пока рано, поступают в сутки от 56 до 124 человек.