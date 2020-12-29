Сегодня, 29 декабря, в пресс-центре “КП-Саратов” обсудили реабилитацию инвалидов.

Валерия Ушакова, директор государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» рассказала, что в учреждении можно получить медицинскую реабилитацию и психолого-педагогическую с психологами, логопедами, дефектологами и другими специалистами.

—Ребенок-он как пластилин, поэтому чем раньше родители заметят, что с развитием надо помочь, тем эффективнее будет эта помощь. Взрослый человек сам нацелен и понимает важность реабилитации, — объяснила различие в подходах к клиентам Валерия Ушакова.

В этом году из-за ограничений гораздо больше пациентов стали обслуживать амбулаторно.

Впервые в рамках проекта “Где родился где и пригодился 2.0” состоялась премьера спектакля, в котором участвовали шесть пациентов из этого центра.

В рамках грантовой поддержки будет создан микрореабилитационный центр “Надежда”, а оборудование для адаптации поступит прямо домой к клиентам.

Екатерина Пяткина, директор государственного автономного учреждения «Центра адаптации и реабилитации инвалидов», рассказала, что ежегодно 600 человек получают помощь в центре. Коронавирус наложил свой отпечаток на жизнь учреждения, основная масса посетителей учреждения — из Саратова. Только здесь есть танцевальный коллектив на колясках, театральная и фотостудии.

В этом году учреждение получило несколько миллионов материальной поддержки и надеется на такое же развитие в следующем году.