Определены самые благоустроенные города и сёла Саратовской области.

Награды по итогам 2021 года вручил сегодня губернатор Валерий Радаев на заседании Административного совета. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Среди самых крупных населенных пунктов (более 40 тыс. жителей) победителем стал Балаково, в категории малых городов – Маркс. Самыми благоустроенными сельскими поселениями объявлены Александро-Гайское (Алгайский р-н), Белоярское МО (Новобурасский р-н), Львовское МО (Аркадакский р-н).

Губернатор особо отметил победу с. Львовка из Аркадакского района в конкурсе. Это небольшое село (в нём живёт 360 человек) – одно из самых старых в области, причём для его благоустройства применяются современные технологии.

Валерий Радаев сообщил в связи с этим: «Село с многовековой историей показало способность модернизировать все ключевые направления. Отлажена работа местного сайта. Он рассчитан на обратную связь с жителями и оперативный отклик власти на точечные проблемы. С таких моментов и начинаются порядок, комфорт, согласованность действий с жителями».