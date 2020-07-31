УФСИН России по Саратовской области составили рейтинг популярных у заключенных книг в рамках акции «Твои друзья — книги».

Стоит отметить, что библиотека регионального УФСИН насчитывает более ста тысяч экземпляров печатных книг, в том числе для слепых и глухих осужденных на шрифте Брайля. Под зорким контролем администрации библиотекой для заключенных проводятся «Кружки любителей книг», тематические выставки, образовательные и творческие мероприятия.

Для составления рейтинга наиболее популярных книг у заключенных в Саратовской области библиотекари подсчитали количество книг «на руках». Первое место досталось роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», второе – «Братья Карамазовы» Федора Достоевского, третье – роману-размышлению «Барбаросса» Валентина Пикуля. После тройки лидеров последующие места делят книги: «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма, «Война и мир» Льва Толстого, «Ангелы и демоны» Дэна Брауна.

Начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными Борис Нефедов сказал, что обращение заключенных к литературе – хорошее явление, это способствует их духовно-нравственному формированию и воспитанию. Ведь проживая судьбу героев, человек учится оценивать и свои собственные поступки, духовно и нравственно очищаясь.