Прокуратура Саратовской области продолжает подводить итоги первого полугодия, анализируя преступления и лиц, их совершивших.

За шесть месяцев количество преступлений значительно возросло в Заводском районе Саратова – на 9,8 процента. На втором месте по росту преступлений находится Ленинский район – 9,1 процента. На третьем месте расположился Октябрьский район – 8,1 процента.

Возросло количество преступлений и в районах Саратовской области. Так, в Дергачевском районе на 50 процентов увеличились совершенные преступления, на 13,2 процента — в Ровенском, на 12 процентов — в Ртищевском.

В регионе стало совершаться больше тяжких и особо тяжких преступлений на 19,5 процента, в то же время количество преступлений в общественных местах снизилось на 10,4 процента. На автодорогах и трассах вне населенных пунктов на 24,8 процента преступлений стало больше.

Говоря о самих преступниках, стоит отметить, что количество рецидивистов, совершивших повторные противозаконные действия, увеличилось на 5,2 процента в регионе. Стали больше орудовать безработные лица – на четыре процента. А количество несовершеннолетних, совершивших преступления, напротив, уменьшилось на 8,7 процента.