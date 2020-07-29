Управление Роспотребнадзора по Саратовской области предупреждает жителей Саратовской области о неблагополучной обстановке с заболеваемостью «мышиной лихорадкой».

Эпидемиологическая ситуация по геморрагической лихорадке с почечным синдромом остается напряженной в регионе. Наиболее активные природные очаги расположены на Кумысной поляне в Саратове, в Аткарском, Калининском, Татищевском, Петровском, Саратовском, Вольском, Лысогорском, Петровском районах. Так как потенциальные очаги расположены в увлажненных или захламленных лесных массивах, оврагах и поймах рек.

Напомним, что источником данного заболевания являются рыжие полевки, они выделяют вирус во внешнюю среду через испражнения, мочу и слюну.

Человек зачастую заражается, вдыхая инфицированную грызунами пыль или при попадании возбудителя в ссадины и царапины на коже.