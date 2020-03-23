«Концессии водоснабжения – Саратов» составила рейтинг добросовестных и недобросовестных управляющих компаний. Для определения конкретной позиции в рейтинге учитывалась и рассматривалась история погашения платежей, процент оплаты и задолженность по периодам с 1 января 2019 года по март 2020 года за потребленные коммунальные услуги предоставляемые ООО «КВС».

В ТОП добросовестных управляющих компаний были включены: ТСЖ «Юбилейный», ООО «КиТ», Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовик», Общество с ограниченной ответственностью «Ларго», Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая организация АЛЕКС», Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Ритм», ООО «Саржилкомплекс», Жилищно-Строительный Кооператив «Ритм», Общество с ограниченной ответственностью Управляющая организация «Перспектива», ООО «М. М. РАСКОВОЙ».

В ТОП недобросовестных управляющих компаний вошли: ООО «Управляющая компания «Фортуна», ООО УК «Солнечный городок», ООО «УК «Содружество», ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов», ООО «Управляющая Организация «Виктория», ООО «УК «Надежда», ТСЖ «Строительные и дорожные машины», ООО «Наш Дом», ООО УК «Быт Сервис», ООО «Управляющая компания Береж».

ООО «КВС» ведет регулярную работу по снижению дебиторской задолженности потребителей. Компания является гарантирующей организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, осуществляя отпуск холодной воды и прием сточных вод. В свою очередь абоненты обязуются производить своевременную оплату предоставленных коммунальных ресурсов. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты «КВС» применяют целый комплекс мероприятий – от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

Основной мерой воздействия на неплательщиков является взыскание задолженности в судебном порядке. Так, Арбитражный суд Саратовской области регулярно удовлетворяет исковые требования «КВС» о погашении образовавшейся задолженности по договорам холодного водоснабжения и водоотведения управляющими организациями.

Своевременная оплата коммунальных услуг — необходимое условие эффективной реализации программ капитального ремонта и реконструкции городских систем водоснабжения и водоотведения. Получить актуальную информацию о задолженности потребители могут в ООО «КВС» в отделе по работе с текущей дебиторской задолженностью по телефону — +7-8452-24-65-00.