В дни начала первых киносъемок в космосе аналитики онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ изучили «космические» вкусы зрителей. Судя по их данным, жители области оценят новый фильм Клима Шипенко – драма и фантастика среди них лидируют по просмотрам.

В России стартовали съемки первого фильма в космосе. Запуск пилотируемого космического корабля «Союз МС-19» со съемочной группой на борту состоялся 5 октября в 11:55 с космодрома Байконур. Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вошли в состав основного экипажа МКС и будут работать на станции 12 дней.

Подробности сюжета готовящегося фильма пока известны лишь в общих чертах: героиня Пересильд, медик, полетит в космос, чтобы прооперировать потерявшего сознание астронавта. Именно такие картины, на пересечении драмы и фантастики, должны особенно нравиться зрителям. В Саратовской области на эти жанры в 2021 году приходится более трети всех просмотров МегаФон ТВ.

Непосредственно в топ-3 любимых космических фильмов у саратовцев в этом году вошли:

1. «Битва за Землю» (2019) – сай-фай о захваченной пришельцами планете от режиссера «Изгоняющего дьявола» Руперта Уайатта; 2. «Звездный рубеж» (2021) – история про будущее человечества с Брюсом Уиллисом в роли«кровавого» генерала; Гравитация(2013)– резонансная драма о катастрофе, произошедшей в открытом космосе с Сандрой Буллок и Джорджем Клуни в главных ролях.

Российская кинолента о подвиге советских космонавтов «Время первых» (2017) и оскароносный фильм с неожиданным финалом «Интерстеллар» (2014) замыкают пятерку любимых космических полнометражных историй. Среди сериалов в топ предпочтений жителей области входят «Обломки», «Черная материя», «Интергалактик» и «Первые».