В прошлом году в Саратовской области зарегистрировано 20,366 детей — 10,477 тысячи мальчиков и 9,889 тысячи девочек, сообщает пресс-служба регионального управления ЗАГСА.

Самым популярным мужским именем стал Артем. Так своих сыновей назвали 463 матерей. Другими пользующимися успехом у родителей именами стали Александров — 338, Матвей — 275, Максим — 270, Иван — 254. В топ-5 женских имен вошли София — 310, Полина — 300 человек, Мария — 298 человек, Виктория — 297 человек и Анна — 240 человек.

Необычными именами конца года стали Добрыня, Афанасий, Яромир, Климентий, Михелина, Стефания, Антония, Александрина.