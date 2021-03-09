Председатель комитета по туризму Саратовской области Виктория Бородянская рассказала о развитии детского туризма в регионе.

Маршруты такого отдыха формируют 11 операторов.

Можно обратиться к военной истории — для этого есть проект “Дороги победы”, отправиться в познавательное путешествие в рамках проекта “Вагон знаний”, например, в Сталинград.

Если вашему ребенку это не по душе, есть квесты — на логику или развлекательные и гастрономические фестивали, где можно не только развлечься, но и угоститься.

Вообще самыми популярными местами для посещения стал питомник сибирских хаски, национальный парк в Хвалынске, место приземления Юрия Гагарина, керамическое предприятие в Красноармейске, водяная мельница в Новобурасском районе.

Елена Чечеткина, президент Фонда развития детского и юношеского творчества, соучредитель туроператора «Умные путешествия», рассказала, что в Хвалынске есть художественная программа. Дети могут заниматься живописью, перемещаясь по всему краю.

А еще программа “Сириус 18” — занятия в научном парке ботаникой и робототехникой, “Сириус 30” — похожее направление, но более углубленное.

Сначала дети проходят онлайн-курсы, готовятся, чтобы приехать и понимать, что к чему.

Есть легенда смены — ребята летят на МКС в буран, устраивают проводы с родителями.

Их делят на модули как на МКС, а еще отдыхающие могут зарабатывать внутреннюю валюту — деткойн.