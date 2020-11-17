Аналитики одной из торговых интернет-площадок назвали самые популярные профессии у саратовцев.

Первое место занимает водитель, интерес соискателей к ней за год снизился на один процент, “серебро” достается вакансии грузчика. Интерес к ней вырос на 29 процентов в сравнении с 2019 годом.

Тройку лидеров занимает разнорабочий, заниматься этим хотели на 12 процентов больше граждан, чем в 2019 году.

В 2020 году изменились гендерные пропорции соискателей по некоторым специальностям.

По России на 17 процентов больше мужчин стали интересоваться работой суши-повара, на девять процентов — дизайнера, на семь процентов — полицейского. Стало больше супервайзеров, риэлторов, массажистов сильного пола.

У мужчин угас интерес к копирайтингу на 46 процентов, расклеиванию объявлений на 36 процентов, пекарскому делу на 65 процентов. Спрос уменьшился на вакансии складских рабочих, уборщиков, тайных покупателей.

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