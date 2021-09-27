Сегодня, 24 сентября, в пресс-центре «Комсомольская правда Саратов» состоялась встреча, на которой обсудили итоги работы туристической сферы за минувшее лето.

Коронавирусные ограничения сильно повлияли на сферу туризма. В вязи с распространением инфекции многие страны закрыли свои границы, в связи с чем сфера туризма временно «замерла».

Летом 2021 года все начало вставать на свои места. Многие станы уже открыли свои границы, и туристические авиаперелеты вновь стали актуальны. Но для запуска рейса мало одной лишь возможности, не менее важны люди, которые захотят им воспользоваться.

Гость пресс-конференции — председатель комитета по туризму при ТПП Саратовской области и директор туристической компании «Лагуна-тур» Дмитрий Анпилогов рассказал о странах, в которые предпочитают летать жители Саратова.

Самыми популярными иностранными рейсами из саратовского аэропорта «Гагарин» стали рейсы в Турцию и Египет. Туры в Грецию и Хорватию также пользовались активным спросом. Дмитрий Анпилогов отметил, что в интернете встречается ложная информация о возможности международных перелетов, по этому не стоит халатно относиться к планированию своей поездки. Ввиду распространения коронавирусной инфекции многие страны могут резко закрыть границы, и желанный отдых может сорваться.

Для организации отдыха специалисты рекомендуют обращаться в турагентства. Там отдыхающим предложат надежные, специально продуманные маршруты, составленные с учетом сложившейся ситуации, и возьмут на себя все тонкости организации тура. Кроме того, оформив поездку в турагентстве клиент получает возможность вернуть деньги в случае, если перед туром он заразился коронавирусом.

Узнать о возможностях отдохнуть за границей подробнее можно на сайте «Лагуна-тур» или по телефону 8-8452-39-44-93.