В ходе опроса, проведенного специалистами сайта hh.ru, выяснились самые привлекательные профессии по мнению жителей Саратова.

Первое место в рейтинге престижных профессий заняли должности IT-сферы. В проведенном опросе она набрала 40% предпочтений. Второй место с 23% предпочтений получила профессия психолога. Третее место поделили между собой профессии инженера, маркетологи и стримера, набрав 20%.

Дизайнеры интерьеров, переводчики, сотрудники индустрии красоты и модели набрали по 13% предпочтений.