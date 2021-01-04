Коронавирус и режим удаленной работы внесли свои изменения в ситуацию на рынке труда.

Исследователи одного из сайтов по поиску работы выяснили, какие навыки соискателей требуются чаще всего.

Это взаимодействие с людьми — его важность составляет девять из десяти баллов. Гибкость ума и клиентоориентированность набрали по 8,5 балла, тройку лидеров замыкает умение управлять людьми — всего 5,7 балла.

Чаще всего у соискателей встречается навык взаимодействия с людьми — 3,3 балла из пяти, а самый редкий — комплексное многоуровневое решение проблем. Он набрал всего 2,3 балла.