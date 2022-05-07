Утверждён перечень наиболее востребованных и перспективных профессий в Саратовской области, которые будут актуальны в 2022/2023 учебном году. Об этом сообщил вице-губернатор области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Как ое отметил, список составлен по итогам анализа востребованности кадров в экономике региона. Специальности относятся к системе среднего профессионального образования. Часть из них совершенно новые и привязаны к территориальному расположению образовательных учреждений и находящихся рядом предприятиям.

— Экономика региона сейчас остро нуждается в рабочих кадрах, поэтому актуализация направлений подготовки — важный шаг в борьбе с этой проблемой. Это также позволит дать студентам гарантию дальнейшего трудоустройства. В некоторых случаях работодатели и вовсе берут молодых специалистов под своё крыло еще до выпуска из колледжа или техникума.

Рабочие профессии уже давно перестали быть «непрестижными». Кроме того, специалистам зачастую предлагают достаточно высокий уровень зарплат, так как производства нуждаются в них, — написал чиновник.