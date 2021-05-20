Аналитики портала SuperJob назвали самые высокооплачиваемые вакансии Саратова.

Одна из них является самой «дорогой» среди городов численностью от 500 тысяч до миллиона жителей — это ведущий дизайнер проекта. Такому специалисту готовы платить от 150 тысяч рублей.

Также в топе за май — вакансия программиста и разработчика в фармацевтическом дистрибьюторе. На этих должностях предлагают 100 тысяч рублей в месяц.

Инженеру-пусконаладчику в ведущем российском производителе промышленного балансировочного

оборудования и виброизмерительной аппаратуры готовы платить до 80 тысяч рублей в

месяц с возможностью получать премию по итогам работы.

Замыкает топ-5 вакансия менеджера по работе с ключевыми клиентами в крупнейшем российском банке –

кандидату предлагают оклад 59 500 рублей в месяц и премии по итогам успешной работы.