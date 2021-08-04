Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ирина Мясникова на заседании корсовета рассказала о том, в каких сферах зафиксирована самая большая заболеваемость коронавирусом.

Это пищевая промышленность, торговля и транспорт.

— Мы не успеваем вакцинировать 60 процентов населения к сентябрю и 80 процентов к 1 ноября. Иммунизацию прошли 16 процентов студентов, 70 процентов в соцсфере, — отметила она.

Чиновница добавила, что 30 процентов заболевших связывают заражение с посещением транспорта, где перестали соблюдать масочный режим и иные рекомендации Роспотребнадзора.