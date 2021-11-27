Всемирная организация здравоохранения обеспокоена появлением новой мутации коронавируса.

Индийскую «Дельту» сменил южноафриканский вариант «Омикрон», ранее известный как B.1.1.529.

Уже известно, что он гораздо заразнее «Дельты», имеющиеся прививки для него не страшны. Пока неясно, какова тяжесть течения у больных с «Омикроном» и летальность.

Симптомы инфекции варианта «Омикрон» очень похожи на симптомы инфекции варианта «Дельта». У людей, инфицированных вариантом «Омикрон», будут развиваться такие симптомы:

— кашель;

— жар;

— боль в горле;

— в некоторых случаях — кожная сыпь.

Однако бывают случаи, когда у людей нет симптомов инфекции.

Учёные предполагают, что какую-то активность и эффективность существующие прививки против нового штамма все же имеют. Вопрос в том, насколько антитела помогают в смысле предотвращения тяжелого течения и/или смерти при заражении «Омикроном». Пока сатистики на этот счёт мало.

Выясняется эффективность специфических антивирусных препаратов против «Омикрона». Точных данных на этот счёт пока нет.