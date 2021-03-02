Губернатор Саратовской области Валерий Радаев на сегодняшнем заседании корсовета рассказал о гибели трех детей в Вольске.

Напомним, один ребенок замерз, а два утонули.

—Налицо отсутствие профилактики, пренебрежение правилами безопасности и недооценка сезонных рисков. После случившегося нужно не только усилить разъяснительную работу с родителями и детьми, используя школьные уроки ОБЖ, но и самому главе района пересмотреть систему предупредительных мер, — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что главе района нужно пересмотреть систему предупредительных мер. Наладить патрулирование набережной, установить посты безопасности у популярных подходов к водоемам. Привлекать волонтеров, консультироваться с МЧС и службой спасения.