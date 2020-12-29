Сегодня, 29 декабря, в пресс-центре “Комсомольской правды-Саратов” прошла пресс-конференция на тему “Поддержка инвалидов на территории Саратовской области в 2020 году”.

Наталья Обрежа — заместитель министра труда и социальной защиты Саратовской области рассказала, что 2020 год выдался непростым.

Всего в регионе чуть более 130 тыс инвалидов взрослых, чуть менее 7,5 тысяч детей инвалидов. Создан кластер реабилитационных учреждений, включает всего 15 объектов — ребцентры, социально-оздоровительные центры, их пять, три реабилитационных дома-интерната, областная детско-юношеская адаптивная школа РиФ, центр адаптации и реабилитации и скипо-комплекс-интернат для детей-инвалидов.

В 2019 году обслужено более 19 тысяч инвалидов. С конца марта до 10 августа услуги не оказывались, но тем не менее, реабилитацию более 9,5 тысячи инвалидов.

Сейчас в учреждениях появляется и дистанционная система работы, что не умаляет важности именно очной — контактной.

Форма полного стационара пока не возобновлена.

В 2020 году учреждения получили СИЗы, рециркуляторы более чем на 3 млн, средства для обработки поверхностей.

Саратовская область планирует, что в учреждениях будет работать стационарная форма работы, как раньше, а еще будет улучшена материально-техническая база.