Представитель министерства образования Саратовской области Елена Чинаева на сегодняшнем брифинге минздрава рассказала о сроках весенних каникул.

Они начнутся с 26 марта, переход на дистанционные формы обучения никак на это не повлияет.

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