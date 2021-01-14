Домой Рубрики Новости Саратова Названы сроки начала весенних каникул для саратовских школьников РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Названы сроки начала весенних каникул для саратовских школьников По Новости Саратова - 14.01.2021 1928 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Представитель министерства образования Саратовской области Елена Чинаева на сегодняшнем брифинге минздрава рассказала о сроках весенних каникул. Они начнутся с 26 марта, переход на дистанционные формы обучения никак на это не повлияет. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовские предприниматели продолжают вывозить свои коммунальные отходы нелегально Регоператор: время движения мусоровозов из-за непогоды увеличилось на 25% На саратовских вокзалах могут вновь разрешить проведение массовых акций ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовские предприниматели продолжают вывозить свои коммунальные отходы нелегально Новости Саратова - 14.01.2021 0 Ряд представителей малого и среднего бизнеса Саратова на протяжении более двух лет уклоняется от заключения договора с Региональным оператором на услугу по обращению с... Регоператор: время движения мусоровозов из-за непогоды увеличилось на 25% 14.01.2021 На саратовских вокзалах могут вновь разрешить проведение массовых акций 14.01.2021 Роспотребнадзор не исключил возможность концертов в Саратовской области 14.01.2021 Названы сроки начала весенних каникул для саратовских школьников 14.01.2021