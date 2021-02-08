Сегодня, 8 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев рассказал на своей странице в соцсети Instagram о планируемом строительстве поликлиники в микрорайоне “Звезда”.

На этой неделе активные жители встретятся с областным минздравом для выбора подходящего участка земли.

—Чем оперативней мы придем к решению, тем скорее будет начата процедура по возвращению участка в собственность региона. Помощь в данном вопросе обещал оказать спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также прорабатывается вопрос потребности и мощности поликлиники в микрорайоне “Авиатор”, чтобы в этом году приступить к разрешению вопроса, — уточнил мэр.

В микрорайоне на сегодняшний день построены детский сад и школа при поддержке федерального политика.