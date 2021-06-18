Определён топ-50 самых востребованных и перспективных специальностей и рабочих профессий Саратовской области. Он утвержден постановлением правительства региона.

В него вошли актуальные профессии для промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, образования, сферы услуг. Это ветеринарный фельдшер, графический дизайнер и другие.

Обучение по ним будет вестись в приоритетном порядке в колледжах и техникумах области.

По сравнению с прошлым перечнем, в него вошли такие профессии как агроном, мастер отделочных и строительных работ, машинист дорожных и строительных машин, фельдшер и ряд других.