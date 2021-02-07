Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин обсудил с представителями медучреждений ситуацию с коронавирусом в регионе.

Госпитализация стала требоваться зараженным новой инфекций гражданам вдвое реже. К обычному профилю вернулись 1,214 тысячи коек, осталось 3,191 тысячи, из них 84 процента с кислородной поддержкой, а свободно 848.

Переболевшие covid-19 граждане смогут пройти бесплатно реабилитацию в местных санаториях. Это «Октябрьское ущелье», областной госпиталь ветеранов войн и другие медучреждения. Подобные направления намерены открыть у себя санатории «Волжские дали» в Саратове и «Пады» в Балашове. С другими учреждениями будет идти работа по получению лицензии.