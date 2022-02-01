В Саратове продолжаются работы по очистке дорог, тротуаров, общественных пространств и дворов от снега и наледи. Также проводится комплексная уборка территорий.

Так, в ночь с 1 на 2 февраля с 20.00 до 05.00 запланировано ограничение движения и парковки на:

— ул. Степана Разина между ул. Московская и ул. Большая Казачья;

— ул. Саперная от ул. 50 лет Октября до ул. Лунная;

— ул. Вольская пересечение с ул. Горького;

— ул. Гоголя пересечение с ул. Вольская.

Также 2 февраля с 8:00 до 16:00 запланировано ограничение движения и парковки вдоль медико-биологического лицея по ул. Антонова (малая) пересечение с ул. Блинова.

Кроме того, продолжается патрулирование экипажами ГИБДД для освобождения улиц города от машин, припаркованных с нарушениями ПДД и мешающих уборке. За ночь было эвакуировано 22 автомобиля.