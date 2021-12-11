По прошествии 15-ти лет открылась правда о заказном характере статьи против Вячеслава Володина.

«Заранее спланированная провокация» — именно так охарактеризовал материал в газете «Саратовский расклад» от 2007 года руководитель компании «Автогрейд» Сергей Шеметов. Напомним, в тот период времени Шеметов был бенефициаром этого издания. И вот, спустя годы, он решил назвать имена возможных заказчиков антиволодинского пасквиля авторства журналиста Владимира Спирягина.

— Как показало следствие, провокация эта была плохо срежиссированная, так как судом был доказан факт клеветы. Времени прошло много, поэтому решил выступить с заявлением, — обнародовал информацию, скрываемую долгое время, Шеметов.

Несмотря на то, что в 2007 году у газеты сменились владельцы, Шеметов остался дружен с тогдашним ее редактором Спирягиным.

— Однажды он мне позвонил и рассказал, что планирует написать статью, ставшую известной как «Гарпун партии». На мой вопрос – есть ли у него достоверные подтверждения ситуации, он ответил, что нет. Тогда я посоветовал ему этого не делать. Но, как мы видим, публикация всё-таки появилась, — поделился воспоминаниями Шеметов.

По его признанию, во время очередной встречи со Спирягиным, речь снова зашла о скандальной статье. Автор материала дал понять своему собеседнику, что его заказчиком был Василий Максимов, экс-депутат Госдумы.

— Причины провокации абсолютно очевидны — политическая борьба партий, — уверен Шеметов.

Тогда оппонентам нужно было нанести удар по рейтингу «Единой России» через ее лидеров, одним из которых и тогда являлся Вячеслав Володин.

Разразился скандал федерального масштаба.

— Прошло 14 лет, и, справедливости ради, я принял решение сделать заявление: вся эта история – абсолютная выдумка и ложь, — говорит Сергей Шеметов.

Вероятно, упомянутый в качестве заказчика статьи Василий Максимов действовал с ведома в том числе и Виктора Жданова, тогдашнего заместителя председателя правительства при губернаторе Саратовской области Павле Ипатове. Многие данные указывают и на то, что к скандалу могли быть причастны тогдашний главный федеральный инспектор по области Павел Гришин и саратовский олигарх Сергей Курихин. В пользу этого говорит и то, что сам Спирягин в 2015 году хоть и косвенно, но всё же давал понять в своих заметках о связи «гарпуна партии» с перечисленными лицами.

Продолжение следует.