К 60-летию полета первого человека в космос в Саратове пройдет ряд выставок.

С 1 апреля по 1 мая в библиотеке состоится книжно-иллюстративная выставка «Звёздный сын России», на которой представлены многочисленные издания из фондов библиотеки, посвящённые истории освоения космоса, последним мировым достижениям в этой области, известным космонавтам.

А 10 апреля Региональной центр доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина предлагает виртуальную выставку коллекции Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина «Открытый космос». Она включает в себя фрагменты кинохроники, периодику, книги, открытки, памятные медали и значки, отразившие различные вехи развития космонавтики.