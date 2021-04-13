На сегодняшнем заседании корсовета губернатор Саратовской области Валерий Радаев поднял тему благоустройства.

Он подчеркнул, что после затяжной зимы необходимо преобразить все территории, полностью привести их в порядок.

— Отдельное внимание – культуре дорог: содержанию, ремонту, придорожным полосам и примыкающим лесопосадкам. Каждый глава района отвечает за эту работу. Спрос будет особым с учетом того, что в текущем году муниципалитетам полностью передан транспортный налог. Вместе с топливным акцизом сумма составляет 3,5 миллиарда рублей, — заключил он.