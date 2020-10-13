Бизнес — это не только подсчет прибыли, новый социальный статус и возможность позволить себе что-то большее. За каждой историей успеха стоят свои взлеты и падения, труд, который порой кажется непосильным. Начать свое дело с нуля — задача, которая кажется на первый взгляд совсем не простой. Но если знать, куда обратиться за помощью, успехов можно добиться куда быстрее.

О том, как занять свою нишу на рынке и взять мощный старт рассказала Ирина Пак, совладелица магазина корейской и тайской косметики «Tropicana» в Энгельсе.

— Что дает вам свой бизнес? Почему именно так, а не работа на кого-то? В чем плюсы и минусы?

— Для меня свой бизнес дает свободу в принятии решений, четкое понимание ответственности за все происходящее. Это несомненный плюс. Минусов нет, ведь для меня это «работа мечты», так мы иногда шутим в коллективе. Но это не сарказм.

— Чем привлекла именно сфера корейской косметики? Что вдохновило на идею? Это было свое решение или может, подтолкнули опытные товарищи, близкие?

— Это экологичный бизнес. Наша продукция приносит пользу клиентам, ведь молодость и привлекательность — это то, что всегда будет в тренде. Идея заниматься именно этой сферой возникла уже давно — с 2011 работала с парфюмерией, схожим сегментом. Окончательно решение уже приняла в партнерстве с Евгенией Портенко. У нее был опыт поставки косметики из Тайланда. Мы стали совладелицами магазина корейской и тайской косметики «Tropicana» в Энгельсе.

— Как давно существует ваша организация, каков был путь становления?

— Магазину совсем немного лет — его день рождения приходится на первое февраля 2019 года. Все начиналось со стартового капитала в 30 тысяч рублей — суммы минимального оптового заказа. Далее на помощь пришел кредит, конечно же, был страх, непонимание, что делать, но риск оказался оправданным.

За полтора года «Tropicana» вышла на платформу клиентской системы лояльности UDS, подняли средний чек на 20 процентов, запустили доставку и улучшили показатели продаж.

— Наверное, у вас были сложности во время развития своего дела, была ли какая-то помощь?

— Летом прошло года, когда большая часть покупателей в разъездах, было финансово сложно. Мы решили, что нужно перезагрузиться, начать двигаться быстрее. Поэтому записались на тренинг от Центра предпринимателя «Мой Бизнес». После прохождения курса ответ стал очевиден. Этот шаг стал трамплином к знакомству с Центром. Благодаря тренингам и мастер-классам пришло осознание своих сильных сторон перед конкурентами, к которым мы сейчас достаточно легко апеллируем. Мы выиграли премию «Делай на 100», которую организовывал Центр. Победителям оказывали помощь в продвижении своего бизнеса. У «Tropicana» появился фирменный стиль и большая световая вывеска, которая увеличила трафик с улицы в полтора раза. А участие в программе «Формула малого бизнеса», обучающей программе от маркетолога Инны Карпухиной, позволило магазину удержаться на плаву в такой непростой период самоизоляции.

— Возникают ли какие-то трудности, если да, как вы их решаете? Были моменты, когда хотелось все бросить и уйти?

— Думаю, основная проблема всегда в голове. Где-то не хватает опыта и знаний, где-то страхи берут свое. Остальное — все-таки не проблемы, а задачи, которые нужно решать. Моментов, когда хотелось все бросить и уйти, не возникало, даже в сложные периоды в связи с пандемией коронавируса.

— Что бы вы посоветовали начинающим предпринимателям?

— Не бойтесь принимать решения. Бывают провалы и падения, но при этом вы получаете огромный жизненный опыт, который в дальнейшем вам поможет. Научитесь подстраиваться под ситуацию на рынке, верьте в себя и свой успех, независимо от обстоятельств. Будьте активными и получайте новые знания, благодаря центру «Мой Бизнес» это возможно делать абсолютно бесплатно, это невероятная поддержка для предпринимателей.

Напомним, что Центр поддержки предпринимательства и Центр предпринимателя «Мой Бизнес» при содействии регионального министерства экономического развития осуществляют свою работу в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом Владимиром Путиным.