Следственным отделом по Центральному району Калининграда возбуждено уголовное дело в отношении двух саратовчан, совершивших покушение на убийство 50-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Калининградской области.

По материалам следствия известно, что 11 июля около 5:00 утра на улице Чайковского в Калининграде двое жителей Саратова избили мужчину и нанесли ему ножевое ранение по горлу. 50-летнего калининградца мужчинам убить не удалось – проезжавший мимо автомобиль испугал злоумышленников. Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.

Довольно быстро удалось найти нападавших. В покушении на убийство были обвинены два жителя Саратова — 22 и 27-летний мужчины, приехавшие в регион на заработки.

Обвиняемые признались в содеянном и рассказали следователям мотивы преступления. Знакомая 50-летнего пострадавшего предложила оказать им интимные услуги за определенную плату. Но, забрав деньги, девушка вдруг передумала и оставила мужчин ни с чем. На этой почве мужчины поссорились с 50-летним пострадавшим и избили его ногами, нанеся несколько ударов ножом по горлу.

Расследование уголовного дела продолжается.