Фронтовичка рассказала о своих военных воспоминаниях

В Год памяти и славы по всей России продолжают проводиться различные памятные акции, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Жительница Энгельсского района Таисия Вяхриева тоже поделилась своими воспоминаниями о войне. Текст опубликован на сайте районной администрации.

Героиня родилась в 1923 году в Саратовской области, тогда до войны еще было далеко. Таисия Вяхриева отучилась в энгельсской школе №25 и после работала в городском народном суде.

Когда началась война, молодая героиня отправилась на фронт радисткой, а с 1943 года она стала младшим сержантом 40-й роты связи 144-й авиадивизии противовоздушной обороны.

Свою фронтовую жизнь она описала в письмах-воспоминаниях однополчанам «Мы были двужильными», которые впервые были опубликованы в 2002 году в книге «Весна Победы».

Тяготы военной жизни не обошли стороной и молодых радисток из Саратовской области, которые выполняли важную функцию на войне – обеспечивали связь с командованием. Девушки жили в собственноручно построенных землянках, спали на сырых топчанках. Еще до службы в армии девушки рыли окопы под Сталинградом, убирали урожай и выхаживали раненых и больных солдат.

— Мы безотказно шли туда, куда посылала нас Родина, где были нужнее всего, а питались двумя чёрными (Бог знает с чем!) сайками в день. Мы и сейчас такие же нетребовательные, непривередливые, некапризные, мы двужильные и держимся старой солдатской дружбой, — вспоминает Таисия Вяхриева.

В полевых условиях, вечном холоде и голоде, часто произносилась у девушек фраза: «Не горюйте, девчата, чай мы саратовские — значит, выдержим».

По окончанию курсов юную радистку отправили в 144-ю истребительную авиадивизию, где преимущественно девушек окружали солдаты. Но ни о какой любви у сослуживцев и речи не шло, они защищали Родину – вот основная цель.

Таисия Вяхриева участвовала в освобождении Бреста, Барановичей и Польши.

После окончания войны женщина очень долго проработала крановщицей 30-тонного крана, отгружая сборный железобетон на атомные станции.

— Так что подвиги скромные — на амбразуру не бросалась, в атаку не ходила. Хотя если бы это потребовалось, я бы пошла, не задумываясь. Ведь мы были тогда отчаянные! – подводит итог Таисия Вяхриева.

Героине был присвоен орден Отечественной войны II степени и две медали «За боевые заслуги». Сейчас Таисия Вяхрива несмотря на свой преклонный возраст полна энергии, военное время значительно закалило характер женщины.