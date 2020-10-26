К сожалению, Петр Гарин не дожил до 75-й годовщины Победы, но память о нем остается в сердцах жителей Саратовской области.

Он родился в 1913 году. В 1941 был призванным на фронт Энгельсским военкоматом и воевал на 1-м Прибалтийском фронте в составе 369 отдельного батальона 235 стрелковой дивизии.

Был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Славы II степени, Орденом Славы III степени за проявленный в боях героизм и мужество.

В первой книге «Весна Победы» в 2002 году, был опубликован авторский материал Александра Хомутова — рассказ-раздумье «Отцовские ордена».

— Лежат перед моим взором немые свидетельства тех дальних военных подвигов – ордена и медали, которые получил бывший солдат Великой Отечественной. За что получил их? – уже не узнать, давно уже спит он черной земле. Настиг его рок, что поджидал столько лет. Последствия жизни в войне и контузия, вместе с застуженными в Прибалтике бронхами – сократили ему жизненный срок.

Скромность была твоей главной чертой, эх ты ж, тесть мой дорогой! Не смог ты поведать мне, за что получил две «Славы», медали и «Красную звезду».

Рассказы войны провоцировали дрожь, что становились непослушными пальцы, ломая те спички и не давая прикурить сигарету.

Видать немало ты пережил страшного, что раз спустя десятилетия лет не мог ты спокойно думать о прошлом, и, видя по ящику фильм о войне, тенью на кухню уходил до его окончания.

И только в застолья появлялся хоть шанс услышать тот самый короткий рассказ о той страшной жизни солдата и тяжком труде сапера-разведчика, о гибели тех товарищей, что были когда-то друзьями да их подвигах невероятных, и совсем ничего о заслугах своих.

И что же в Канун Победы теперь скажу я о тебе своим внукам? Те, кто должны хранить правду войны и не предать все это пеплу забвения?

И любая война, не важно какая, является очень страшной реальностью, она не щадит ни стариков, ни детей, ни простаков и ни вундеркиндов, ни страшных как смерть, ни румяных красивых, вообще никого.

И все же есть то, что я расскажу о прадедушке своим внукам, который известен им только по фотокарточкам и интересен по фронтовым наградам. Они не могут не знать о сапере – разведчике Петре Гарине, что метели Подмосковские, пылающий Сталинград, болота Беларуси и сырую Прибалтику прошел долгими дорогами на своих двух.

Расскажу о вражеской пуле, что за месяц до долгожданной победы ударила его в голову и выбила четыре зуба, и глаз, и пал от нее на месте солдат.

Товарищи, мать и сестра посчитали – мертвец, и пошел похоронный процесс, и поставлена свечка за упокой.

Но и тут он снова жилец, солдаты из похоронной команды заметили тело, где есть признаки жизни. Живой.

Пошли десять долгих месяцев, времена года идут один за другим, прощание с госпиталем и возвращение в знакомую улицу, родную калитку, где мать-старушка задает первый вопрос?

-Что тебе нужно, солдатик?

От неожиданности сперло дыхание и получилось выдавить только:

— Это я, мама, Петр!

На что та печально головой покачала:

— Сынок, Петя год в черной земле, не дави на больной, иди себе с Богом!

И во спасение выходит сестра и раздается крик громкий – Он жив!

Так я рассказываю всем своим детям и внукам, и расскажу правнукам, если появится шанс, что непросто русского солдата убить. Он иногда даже смерть обманет и домой возвратится. А кому это спокойствия не дает, пусть запомнит: «Кто с клинком к нам задет, от клинка и умрет». Подтверждением этому будут молчаливые Орден Красные звезды, ордены славы и все медали, — пишет зять ветерана.