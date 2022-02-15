Суд вынес приговор 24-летнему местному жителю, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

9 июля 2020 года мужчина, находясь у одного из домов по улице Нефтяников в поселке Красный Октябрь, затеял драку. Он нанес 48-летнему мужчине удар рукой в область шеи и потерпевший скончался.

На предварительном следствии и в суде мужчина не признал вину в инкриминируемом деянии. Вердиктом коллегии присяжных заседателей он признан виновным.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.