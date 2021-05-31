Скончалась саратовская журналистка, заслуженный работник культуры РФ Наталья Елшина. Об этом сообщили в мининформе региона.

Она проработала на местном ГТРК 48 лет.

Сначала Наталья Елшина работала на радио ГТРК «Саратов». Позже стала автором и ведущей цикла программ «Курьер», «Окно», «Разноцветный абажур!». Возглавляла художественную редакцию, под ее руководством выходили выпуски «Утро России. Саратов».

Прощание состоится завтра, во вторник, 1 июня, в 10:00, во 2-й Советской больнице и в 11:00 на старом Елшанском кладбище в ритуальном зале.