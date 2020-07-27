Трагедия в Заводском районе Саратова произошла 20 июля, но память о ней жива до сих пор. В СМИ и соцсетях появляются новые подробности и версии произошедшего, но какие из них правдивы, а какие нет — это уже другой вопрос.

Напомним, именно в этот день в гаражах Заводского района не стало 35-летнего местного жителя. Его жизнь оборвалась вместе с двумя выстрелами, которые сделал пенсионер.

Жена погибшего, Екатерина, рассказала свою версию произошедшего.

Это был обычный день — прогулка всей семьей. Ближе к 21:00 пара собиралась домой, как Руслан вспомнил, что его друг привез мотоцикл. Он предложил пойти к ним, к гаражу, чтобы покатать сына — Артема. Жена с ребенком пошли и переоделись в спортивный костюм, а мужчина заехал за ними.

Сначала Руслан хотел проехаться сам, в лесу, но после напоминания возлюбленной посадил сына и они поехали. Жена с его двумя друзьями осталась ждать там же — у гаражей.

— Они вернулись буквально через минуту. Руслан снял Артема и говорит: Представляешь, что старый сделал? Облил нас. Мы вниз спускались, он поливал огород, попал на нас. Думал случайно, а когда ехали обратно, окатил второй раз. Ты заведи ребенка в гараж, он простынет. Ребенок был насквозь мокрый. Сам он поехал вниз, взял с собой друга, — уточнила Екатерина.

Она осталась ждать и вскоре послышалась перебранка — ее муж ругался с пенсионером, который зачем-то окатил проезжающих из шланга. К диалогу подключилась жена пожилого человека, не жалея крепких слов.

Услышав это, второй друг мужа отправился узнать, в чем дело. Но его отправили обратно.

Через некоторое время Руслан с вторым приятелем вернулись. Хозяин гаража рассказал, что у пенсионера склочный характер и с ним многие конфликтуют. А сейчас лучше уходить, пока тот не вызвал полицию.

Спокойно покинуть гаражи у компании не получилось. Уйти успели только двое мужчин. Внезапно на горизонте показался тот самый пенсионер с ружьем наперевес. За ним шла его жена.

— Руслан, он с ружьем, — поспешила сообщить Екатерина.

— Бегите, — только сказал ее супруг.

Женщина поспешила к машине, посадила туда ребенка. Она пошла вместе с мужем навстречу пенсионеру, плакала и просила только одного — сохранить им жизнь. Ведь в семье трое детей.

Но крики и слезы не тронули незваного гостя. Он молча выстрелил в обидчика и тот упал.

— Я бегу обратно к машине, ребенок напуган, стою около нее. Руслан кричит: старый, ты меня убил. Он падает, пытается встать, на нем белая футболка и вижу словно в фильме — как красным растекается кровь. Я видела, как пенсионер направлял ружье и на нас. Муж спас — пытался схватить его за ноги, сбить его. Знал, что у пенсионера только два патрона. Он лежал на животе, а нападавший перезарядил и тут же выстрелил. Все это время рядом с ним стояла его жена, она ничего не сделала, не издала не звука, — объяснила Екатерина.

После этого пенсионер пошел к ней. Что произошло дальше — есть в памяти только у сестры жены погибшего, которой та успела позвонить и рассказать о трагедии, попросила вызвать скорую.

— Он сказал мне: сука, бросай телефон. Я встала на колени, молила, чтобы он меня не тронул. Он отвернулся и куда-то пошел. Я схватила ребенка за руку и мы побежали к знакомой, оставила Артема там, а сама вернулась обратно. Там был его друг, мы потрогали Руслана за ноги, поняли что все, умер. Смотрим — пенсионер снова идет, но уже без жены, с ружьем. Он кричал: куда вы спрятались, выходите! Мы убежали, — с ужасом в голосе рассказала Екатерина.

Позже приехала скорая помощь и полиция, тогда Екатерина с приятелем погибшего вернулись на месте событий. Пенсионера там уже не было.

Словоохотливые соседи поделились, что нападавший странно себя вел.

Он ходил с ружьем по округе, чем наводил ужас на местных жителей. Нападал на мужчину с топором, убивал из оружия своих собак. На него не раз писали заявления участковому, но никакой реакции на это не последовало.

Необычное поведение семьи, по словам Екатерины, проявилось и на очной ставке. Сначала пенсионер говорил, что рассвирепел из-за шума мотоцикла, а потом заявил, что у него плохой слух. А его жена, учительница в 23-й школе, и вовсе сказала, что ее там не было. Ответом на вопрос о том, как же она сможет спать после такого, послужила та же фраза, но с ухмылкой на лице. Екатерина добавила, что пенсионерка вызывала себе скорую помощь прямо из участка, говорила что ей плохо, хотя это было не так. Просила отпустить домой, к собакам. И набросилась с упреками на нее по поводу поздней прогулки с ребенком.

— Она стояла рядом с ним и ничего не сделала. В полиции мне сказали, что оба — и жена, и муж, были пьяны. Отмечали день рождения супруга заранее — ему 21 числа исполнялось 69 лет, — выразила недоумение Екатерина.

Удивляет ее и то, что пара говорит о нападении ее мужа. Жена нападавшего заявляла о травмах руки и ноги — ушибах.

Екатерина подчеркнула, что он беседовал с ними, сидя на мотоцикле. Друзья были рядом, а именно во двор, к пожилой паре, никто не заходил, физическую силу не применял.

Казалось бы, у каждой из сторон своя правда, этот конфликт очевиден.

— Каждый день сообщают новую информацию в СМИ, пишут не так, как было. Будто он звезда какая-то. Статьи публикуют в соцсетях и когда я рассказываю правду, меня называют быдлом, нападают из-за того, что в 21:30 мой ребенок не спит, — отметила Екатерина.

Причем комментирую эти записи одни и те же люди — фейки без фотографий, друзей. А комментарии жены погибшего и ее сестры, которые рассказывают свою версию произошедшего, удаляют с последующим баном.

Екатерина не понимает, почему так происходит и статьями об убийстве ее мужа пестрит интернет. Человека уже не вернуть и трагедия произошла, поэтому дальше остается только суд, который признает, кто виновен а кто нет.