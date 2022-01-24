Прокуратурой Волжского района Саратова в суде поддержано обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 46-летнего мужчины. Он признан виновным в растрате имущества, подвергнутого описи, уточнили в пресс-службе ведомства.

Решением суда мужчина был обязан выплачивать деньги на содержание своего малолетнего ребенка. В связи с неуплатой алиментов был наложен арест на сотовый телефон последнего, стоимостью пять тысяч рублей.

Злоумышленник в период с сентября по ноябрь выкинул указанный телефон в мусорный контейнер, чем совершил растрату имущества ему вверенного.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил жителю Саратова наказание в виде трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.