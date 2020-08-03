В пятницу, 31 июля, на Кумысной поляне был замечен неадекватный молодой человек, который бегал по проезжей части. Запечатлеть действия молодого человека удалось очевидцу, остановившемуся у обочине дороги.

На видеозаписи видно, как молодой человек, вероятно, находящийся «под солями», прыгает по проезжей части, рискуя оказаться под колесами автомобилей. Автор видео не единожды предлагал подвезти молодого человека, чтобы уберечь его от трагических последствий, но молодой человек не обращал внимания на мужчину, продолжая прыгать под сигналящие ему автомобили.