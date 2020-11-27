Саратовец Георгий Рыбалкин пожаловался на неадекватного прохожего, которого ему пришлось встретить в Заводском районе города.

Вчера, 26 ноября, в 16:30 он поднимался на 4-й Комсомольский проезд в районе областной больницы по улице Стрелковой и увидел мужчину.

Тот выкрикнул что-то матерное в его адрес, а собака, которая была рядом с ним, набросилась на горожанина.

В итоге у него был разорван карман куртки и прокусана рука.

В ответ на резонное возмущение прохожий сказал, что сейчас собака “еще будет разбираться” и начал натравливать пса.

Мужчина уже обратился в полицию и посетил травмпункт.

В доказательство своих слов он опубликовал фото с места событий.

