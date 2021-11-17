Одному из таксистов Саратова попалась буйная пассажирка, которая распускала руки и выражалась в адрес водителя нецензурной бранью. Видеозапись конфликта опубликована в одной из групп в социальной сети ВКонтакте.

Видео было записано 16 июля текущего года. На записи видно, как агрессивно настроенная женщина оскорбляет мужчину и пытается ударить его. Голос водителя за кадром просит ее снова показать «Корочку», которой она грозилась ему до начала записи, но женщина отказывается, продолжая оскорблять таксиста.

По завершении поездки пассажирка отказывалась оплачивать проезд. Кроме того, она была в алкогольном опьянении и помяла таксисту машину.

Мужчина, сопровождающий агрессоршу неоднократно просит ее успокоиться, но это не оказывает на нее никакого эффекта.