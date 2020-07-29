В полиции прокомментировали публикацию «Новостей Саратова» о жительнице Балакова, которая поразила окружающих своим девиантным поведением. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Напомним, женщина вышла на улицу в сорочке, разгуливала с листом строительного материала, зачем-то забралась на чужую машину.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел 27 июля.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Выяснилось, что 38-летняя женщина давно имеет проблемы со здоровьем. До своей прогулки она начала проявлять агрессию к соседке по лестнице, о чем та сообщила полицейским.